Bir vatandaşın jandarmaya başvurarak telefonla dolandırıldığını belirtmesi üzerine başlatılan soruşturmada, dolandırıcılık olayının Akçakale ilçesinden gerçekleştirildiği belirlendi. Jandarma ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerini tespit etti.

7 Telefon, 8 SIM Kart ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Akçakale’de düzenlenen operasyonda, dolandırıcılıkta kullanıldığı belirlenen 7 cep telefonu, 8 SIM kart ile 22 gram esrar ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarmadan Uyarı: Resmi Görevli Gibi Arayanlara İnanmayın

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşları özellikle telefonla arayıp kendini savcı, polis veya kamu görevlisi olarak tanıtarak para isteyen kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.