Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin nisan ayı beşinci oturumunda, Mansur Yavaş 2025 yılı faaliyet raporunu meclis üyelerine sundu. Belediye Meclis Konferans Salonu’nda, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında gerçekleşen toplantıda, raporun detayları kapsamlı şekilde ele alındı.

“Şeffaf ve Sürdürülebilir Belediyecilik”

Sunumunda uluslararası ölçekte örnek gösterilen bir belediyecilik modeli oluşturduklarını belirten Yavaş, Avrupa Konseyi tarafından verilen Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) ödülünü üçüncü kez aldıklarını hatırlattı.

Belediyeciliğin yalnızca altyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını vurgulayan Yavaş, “Kimseyi geride bırakmayan, insan odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz” dedi.

Sosyal Destekler ve Kırsal Kalkınma

Ekonomik zorlukların arttığı süreçte sosyal desteklerin çeşitlendirildiğini ifade eden Yavaş, özel gereksinimli bireyler için uygulamaların yaygınlaştırıldığını belirtti. Kırsal kalkınmanın ise şehir genelinde bir politika haline getirildiğini söyledi.

Ulaşım ve Altyapı Yatırımları

Ulaşım alanında önemli adımlar attıklarını kaydeden Yavaş, otobüs filosunun yenilendiğini ve 4 yeni metro projesinin hazır hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca Dikimevi–NATO Yolu metro hattının temelinin atıldığını belirtti.

Toplu taşımada güvenlik ve erişilebilirliğin artırıldığını ifade eden Yavaş, uzun süredir bekleyen altyapı projelerinin de tamamlandığını dile getirdi.

Yeşil Alan ve Çevre Politikaları

Yavaş, Ankara’ya 21 milyon metrekare yeşil alan kazandırıldığını belirterek, karbon emisyonlarının azaltılması konusunda önemli adımlar atıldığını söyledi. Bu kapsamda Ankara’nın CDP A Listesi’ne girdiğini vurguladı.

Afet ve Mali Disiplin Vurgusu

İklim değişikliği ve afet risklerine karşı hazırlıkların artırıldığını belirten Yavaş, itfaiye kapasitesinin güçlendirildiğini ve modern bir afet koordinasyon merkezinin kurulduğunu ifade etti. Mali disiplinin ön planda tutulduğunu da sözlerine ekledi.

Rapor Oy Çokluğuyla Kabul Edildi

Sunumun ardından yapılan görüşmeler sonrası Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ve EGO Genel Müdürlüğü ile birlikte 2025 yılı faaliyet raporları oy çokluğuyla kabul edildi. AK Parti, MHP ve BBP’li meclis üyeleri rapora karşı oy kullandı.

ABB Meclisi’nin bir sonraki toplantısının 7 Mayıs saat 18.00’de yapılacağı açıklandı.