CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında 2023 yılında Karabük’te düzenlenen miting kapsamında belediye araçlarının kullanıldığı iddiasıyla verilen soruşturma iznine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel, 2023 seçim sürecini hatırlatarak, dönemin en temel tartışmalarından birinin devlet imkanlarının kullanımı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyası boyunca devletin tahsis ettiği araçlarla programlara katıldığını ifade eden Özel, seçim yasakları kapsamında daha önce uygulanan bazı kurallara uyulmadığını savundu.

Açıklamasında, resmi açılış törenlerinin belirli dönemlerde yapılmaması ve kamu görevlilerinin tarafsızlığı gibi demokratik hassasiyetlerin göz ardı edildiğini öne süren Özel, “Devletin tüm imkanları kullanıldı, açılışlar yapıldı ve hiçbir hassasiyet gösterilmedi” dedi.

Mansur Yavaş hakkında başlatılan soruşturmaya da değinen Özel, Karabük mitingine giderken kullanılan araçlar üzerinden gösterilen hassasiyeti eleştirerek, “Bunu yapmamış olanlara yönelik bu yaklaşım dikkat çekici” ifadelerini kullandı.