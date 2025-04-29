Rize’nin Fındıklı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin kontrolden çıkarak Karadeniz kıyısına uçması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Fındıklı ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nda saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Artvin istikametinden Rize yönüne doğru seyir halinde olan 22 yaşındaki Nurullah Ç. yönetimindeki 17 AHN 752 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarparak savruldu. Kontrolden çıkan araç, kaldırımı aşarak deniz kenarına uçtu.

Feci kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü Nurullah Ç. ile birlikte Ceyhun G. (22), Yiğitcan A. (19) ve Onur Kuvvet (23) ekipler tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Onur Kuvvet, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, olayın oluş şekline ilişkin detayları araştırıyor.

Kazanın neden meydana geldiği, aracın hız durumu ve yol şartları gibi etkenlerin netlik kazanması için soruşturma sürdürülüyor.