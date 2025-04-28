Kadıköy’de bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin (15) ölümüne ilişkin davada, U.B.’nin yaşının tespiti için yapılan incelemede, Adli Tıp Kurumu tarafından 16 yaşında olduğu belirlendi.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesi olayına dair yargılanan U.B.’nin yaş tespiti için mahkeme, Adli Tıp Kurumu'na başvurmuştu. Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan rapor, mahkemeye ulaştı. Raporda, U.B.’nin hastane kaydı olmadan yalnızca babasının beyanıyla nüfusa kaydedildiği vurgulandı.

U.B.'nin Yaşı 16 Olarak Belirlendi

Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan yaş tespiti incelemesinde, U.B.'nin sol el, el bileği ve omuz röntgen grafileri üzerinden yapılan değerlendirmede, kemik yaşı 15 yaşından büyük ancak 17 yaşından küçük olduğu kaydedildi. Adli Tıp Kurumu raporunda, U.B.’nin doğum kaydına uygun gelişim gösterdiği ve olay tarihinde 15 yaşını bitirip 16 yaşını doldurmuş olduğu belirtildi.