Van Ferit Melen Havalimanı'nda polis ekiplerinin gerçekleştirdiği dikkatli denetimler sonucu büyük bir kaçakçılık operasyonu ortaya çıkarıldı. 27 Nisan tarihinde, Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, kıymetli maden ve para taşımacılığı yapan firmaların gönderileri üzerinde yapılan aramalarda önemli bulgulara rastlandı.

Yapılan araştırmalar neticesinde, toplamda 66 kilo 668 gram kaçak altın ele geçirildi. Ayrıca, suç gelirleri olduğu değerlendirilen 9 milyon 760 bin Türk Lirası, 107 bin 430 Amerikan Doları ve 133 bin 605 Avro para da yakalandı.

Kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen bu operasyon, özellikle gümrük kaçağının önlenmesi ve suç gelirlerinin engellenmesi adına büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Ele geçirilen kaçak malzemelerin, uluslararası kaçakçılık şebekeleri ve suç örgütleriyle bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Şüpheli şahıslarla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı ve yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Bu tür operasyonlar, yurt içi ve yurt dışındaki kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi için güvenlik güçlerinin kararlılıkla sürdüreceği çalışmaların bir parçası olarak öne çıkıyor.