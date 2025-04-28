Yüksek kazanç vaadiyle aralarında Fatih Terim ve Arda Turan gibi ünlü isimlerin de yer aldığı 30’dan fazla kişiyi dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılandığı davanın ara duruşması İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Seçil Erzan SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katılırken, Fatih Terim’in şoförü Umut Akgöze de mahkeme salonunda hazır bulundu.

Umut Akgöze: "Parayı Florya Şubesi'nde Teslim Ettim"

Duruşmada tanık olarak ifade veren Umut Akgöze, "Para verdim, para da aldım, Fatih hoca adına da aldım. 100 bin liram vardı, bankaya gidip Seçil Hanım’la görüştüm, bana ‘değerlendirelim’ dedi, mantıklı geldi, kendisine verdim. Fatih Bey’in adına para yatıyordu bana, ben de o paradan veriyordum. Ben sadece Fatih Terim’in getir götür işlerini yapıyordum. Bankadan para alıp Fatih Terim’e götürdüğüm de olmuştur, hatırlamıyorum. Fatih Terim hiç bankaya gitmezdi, genelde ben giderdim. Daha önce banka çalışanlarından birisinin eve gelip para getirdiğine bir kere şahit oldum. Ayrıca Göktürk’e hiç gitmedim. Oradan hiç para almadım" dedi.

Seçil Erzan: "Benden 7,5 Milyon Lira Teslim Aldığını İddia Ediyor"

Seçil Erzan ise duruşmada Umut Akgöze’nin iddialarına yanıt vererek, "Ben Umut’tan hiçbir zaman 7 buçuk milyon gibi bir para teslim almadım, bana nerede teslim etmiş?" diye sordu. Bunun üzerine Akgöze, "7 buçuk milyon lirayı Florya Şubesi'nde teslim ettim, hatta parayı taşımak için güvenlikten yardım aldım. Paranın hacminden dolayı hatırlıyorum, eminim" ifadelerini kullandı.

Mahkemeden Baz İstasyonu Kayıtlarına İnceleme Kararı

Mahkeme heyeti, duruşmanın ardından 1 Eylül 2022 ile 7 Mart 2023 tarihleri arasındaki baz istasyonu kayıtlarının incelenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.