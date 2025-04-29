Operasyonlar kapsamında 63 bin 957 litre sahte alkol ve 96 bin 992 şişe kaçak/sahte içki ele geçirildi. Operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Yerlikaya, toplum sağlığını tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

İşte Bakan Yerlikaya’nın açıklaması:

“12 ayrı yasa dışı alkolü içki imalathanesi deşifre edildi. 137 şüpheli yakalandı.

81 ilde "Sahte Alkol İmalatçılarına" yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda;

➡️ 63 bin 957 litre Sahte Alkol ve

➡️ 96 bin 992 şişe kaçak/sahte alkol ele geçirildi.

⛔️Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 137 şüpheli yakalandı.

Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda;

⚠️ 12 adet yasa dışı alkolü içki imalathanesi deşifre edildi.

📍63 bin 150 litre etil alkol,

📍96 bin 992 şişe kaçak ve sahte alkollü içki,

📍807 litre kaçak ve sahte alkollü içki,

📍2 bin 106 adet alkol aroması,

📍66 bin 500 adet etiket,

📍4 bin 30 adet bandrol,

📍9 bin 109 adet boş şişe,

📍88 bin 376 adet kapak ele geçirildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimlerinin de katıldığı operasyonda; Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirme sonucu piyasa değeri yaklaşık 94 Milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi.

Valilerimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimiz ile Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum.”