Adana’nın Çukurova ilçesinde çıkan yangında cesedi bulunan Mustafa Özkan’ın (41), komşusu Miraç Mirza (33) tarafından tabancayla ensesinden vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetin ardından evi ateşe verdiği belirlenen zanlı, “Hiçbir neden yokken bana bağırdı. Öfkeyle silahımı çekip ateş ettim. Keşke böyle olmasaydı, o benim dostumdu” diyerek suçunu itiraf etti.

Yangın İhbarıyla Başlayan Soruşturma Cinayeti Ortaya Çıkardı

Olay, 21 Nisan saat 22.00 sıralarında Belediye Evleri Mahallesi’ndeki Basın Sitesi’nde meydana geldi. Binanın 5’inci katındaki daireden yükselen alevleri gören vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangını kontrol altına alan ekipler, çelik kapıyı kırarak girdikleri evde Mustafa Özkan’ın cansız bedenini mutfakta yerde buldu.

Güvenlik Kameraları Katili Ele Verdi

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan otopside Özkan’ın tabancayla ensesinden vurularak öldürüldüğü belirlendi. Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Özkan’ın saat 19.30 sıralarında komşusu Miraç Mirza ile birlikte binaya girdiğini ve bir daha dışarı çıkmadığını tespit etti. Bu gelişme üzerine Mirza gözaltına alındı.

İlk Başta Reddetti, Sonra Cinayeti İtiraf Etti

İlk sorgusunda suçlamaları reddeden Miraç Mirza, daha sonra cinayeti işlediğini kabul etti. İfadesinde, Özkan ile kahve içmek için evde buluştuklarını ve çıkan tartışma sonrası belindeki ruhsatsız tabanca ile ateş ettiğini söyledi. Mirza, cinayetin ardından evdeki üç ayrı odaya gaz yağı dökerek yangın çıkardığını da itiraf etti.

Delilleri Saklamış

Polis ekipleri, zanlının olaydan sonra boş bir arsaya attığı mermi çekirdeği ile sırt çantasına gizlediği ruhsatsız tabancayı da ele geçirdi. Ele geçirilen deliller, kriminal inceleme için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Miraç Mirza, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.