Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, martta bir önceki aya kıyasla 65 bin azalarak 2 milyon 807 bin kişiye indi. İşsizlik oranı ise 0,3 puan düşüşle yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşti. Böylece işsizlik oranı veri setinin yeniden hesaplanarak oluşturulduğu Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. İşsizlik oranı, son 20 yılda ilk kez 8'in altını görmüş oldu.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda yüzde 10,6 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artışla yüzde 15,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11, kadınlarda yüzde 22,6 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı ayların verilerinde ise revizyona gitti.

Buna göre, 2023-2025 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Yıl/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2023 9,7 9,9 10,1 10,2 9,5 9,4 9,3 9,2 9,1 8,5 9 8,8 2024 9,1 8,6 8,7 8,7 8,4 9,2 8,9 8,6 8,7 8,8 8,5 8,4 2025 8,4 8,2 7,9

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, martta bir önceki aya göre 391 bin kişi artarak 32 milyon 597 bine yükseldi. İstihdam oranı da 0,6 puan artışla yüzde 49,2 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü martta bir önceki aya göre, 325 bin kişi artarak 35 milyon 404 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı da 0,4 puan yükselişle yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,6 iken, kadınlarda yüzde 35,7 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, martta bir önceki aya göre 0,3 saat artışla 43,7 saat oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, martta aylık bazda 0,3 puan artarak yüzde 28,8 olarak belirlendi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,9 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,1 olarak tahmin edildi.

Mart ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 66.245 32.772 33.473 İş gücü (bin kişi) 35.404 23.460 11.945 İstihdam (bin kişi) 32.597 21.924 10.674 İşsiz (bin kişi) 2.807 1.536 1.271 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 30.840 9.312 21.528 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 53,4 71,6 35,7 İstihdam oranı (yüzde) 49,2 66,9 31,9 İşsizlik oranı (yüzde) 7,9 6,5 10,6 Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş) 15,1 11 22,6

Muhabir: Mert Davut,Seda Tolmaç