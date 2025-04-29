DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatipoğulları partisinin grup toplantısında konuştu. Tülay Hatipoğulları konuşmasına yoğun bakımda olan Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerini ileterek; "Hepimiz seni bekliyoruz. Yarım bıraktığın işi tamamlamanı bekliyoruz" dedi.

DEPREM OLDU, BAŞKANI TUTUKLU!

23Nisan'da İstanbul'da meydana gelen depreme karşı vatandaşın ne kadar çaresiz kaldığını gösterdiğini söyleyen Hatipoğulları; "İstanbul'da deprem olmuş, belediye başkanı tutuklu, belediye yönetimi tutuklu, belediyelere kayyum atanmış. Ama iktidarın aklı fikri Kanal İstanbul'da. Bu projeden derhal vazgeçilmeli. Vatandaş beton değil yaşam hakkı istiyor" diye konuştu.

MEYDANLARI DOLDURALIM!

1 Mayıs'ta vatandaşları meydanlarda toplanmaya çağıran Tülay Hatipoğulları, "Demokratik toplum işçinin ve ezilenin güvencesidir. Kaynaklar savaşa değil, insanca yaşama ayrılmalıdır. Örgütlü emek, barışla güçlendirilmelidir. Emek, barış ve özgürlük için tüm emekçileri 1 Mayıs'da alanlara çağırıyorum." dedi.