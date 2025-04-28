TBMM Başkanvekili, Aynı zamanda DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in durumu hakkında tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

13 gündür yoğun bakımda tedavi gören Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu, hastaneden yapılan son açıklamalara göre hala kritik aşamada. Doktorlar, Önder'in nörolojik durumunun kötüleştiğini ve reflekslerinin azaldığını bildirdi. Ayrıca, beyin ödeminin devam ettiği ve hayati tehlikesinin arttığı belirtildi.

Ne Olmuştu?

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’daki evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan acil müdahale sonrası, kalbindeki ana aort damarında büyük bir yırtılma tespit edildi ve kalp krizi geçirdiği belirlendi. Önder, yaklaşık 12 saat süren başarılı bir ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alındı.