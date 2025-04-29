GONCAGÜL KONAŞ

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Türkiye genelinde ve özellikle büyükşehirlerde artan sahipsiz hayvan sorununa dikkat çekti. Ankara’da mevcut barınakların hem kapasite hem de fiziki şartlar açısından yetersiz olduğunu belirten Eroğlu, “Başkentte Altındağ, Mamak gibi ilçelerde barınaklar bulunuyor; ancak bu tesisler, mevcut sahipsiz hayvan nüfusunu karşılamaktan çok uzak. Yetersiz koşullar, hayvanlar arasında şiddete, hastalık riskine ve halk sağlığını tehdit eden sonuçlara yol açıyor” ifadelerini kullandı. Eroğlu ayrıca, sahipsiz hayvan sorununu çözmek için yalnızca yasal düzenlemelerin değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir Hayvan Refahı Fonu gibi güçlü finansal desteklerin şart olduğunu vurguladı.

ANKARA'DA BARINAKLAR YETERSİZ, SORUN BÜYÜYOR

Eroğlu, “Türkiye genelinde bin üç yüz doksan sekiz belediyenin yalnızca üç yüz otuz yedisinde hayvan barınağı bulunuyor. Barınakların büyük kısmı İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yer almasına rağmen, mevcut kapasite kentlerdeki ihtiyacı karşılamıyor.” diyerek “Mevcut barınakların büyük çoğunluğu büyükşehirlerde yer alırken, Anadolu’daki pek çok il ve ilçede ya hiç barınak yok ya da mevcut barınaklar son derece yetersiz.” vurgusu yaptı.

Ankara özelinde de değerlendirme yapan Eroğlu, "Başkentte Altındağ, Mamak gibi ilçelerde barınak bulunuyor; ancak hem kapasite hem de fiziki şartlar yeterli değil. Buralarda geçmiş yıllarda yaşanan toplu hayvan ölümleri, barınaklardaki yapısal sorunları açıkça gözler önüne serdi" ifadelerini kullandı.

VETERİNER HEKİM AÇIĞI ANKARA’DA DA HİSSEDİLİYOR

Veteriner hekim eksikliği sorununun sadece Anadolu'nun küçük ilçelerinde değil, Ankara gibi büyükşehirlerde de ciddi şekilde hissedildiğini belirten Eroğlu, "Türkiye genelinde dört bin veteriner hekime daha ihtiyaç var. Ankara'nın bazı merkez ilçelerinde kısmen yeterli sayı olsa da çevre ilçelerde veteriner hizmetlerine erişim neredeyse yok." dedi.

Eroğlu, Çankaya gibi ilçelerde kısırlaştırma ve aşılama çalışmalarının kısmen yürütülebildiğini; ancak genel tabloda Ankara'nın da yetersiz altyapı nedeniyle sahipsiz hayvan sorunuyla başa çıkmakta zorlandığını söyledi.

BARINAKLARDAKİ AŞIRI KAPASİTE HAYVANLARI TEHDİT EDİYOR

Barınakların, kapasitesinin çok üzerinde sahipsiz hayvanı kabul etmek zorunda kaldığını belirten Eroğlu, bunun hayvanlar arasında şiddet olaylarına ve hastalık riskine yol açtığını ifade etti.

Özellikle Ankara’daki barınaklarda da bu aşırı yüklenmenin ciddi sorunlar yarattığını anlatan Eroğlu, "Beş köpeğe yetecek mama yirmi köpeğe yetmeye çalışınca, kavga ve stres kaçınılmaz oluyor. Hayvanlar aç kalıyor, saldırganlaşıyor ve bu durum halk sağlığını da riske atıyor." diye konuştu.

KISIRLAŞTIRMA EKSİKLİĞİ ANKARA'DA DA SONUÇ VERİYOR

Sokak hayvanı nüfusunun kontrolsüz artışında kısırlaştırma eksikliğinin büyük rol oynadığını vurgulayan Eroğlu, Ankara’da da sistemli ve yaygın kısırlaştırma politikalarının uygulanmadığını belirtti. Eroğlu ayrıca, Türkiye’de sokak hayvanları popülasyonunun üç buçuk milyon civarında olduğunu, yıllardır etkili bir kısırlaştırma politikası uygulanmadığı için sayının kontrolsüz arttığını belirtti. "Kısırlaştırma saldırganlığı önlemez, popülasyon artışını engeller. Eğer bu çalışmalar yıllara yayılmış şekilde yapılsaydı, bugün bu kadar yüksek bir sahipsiz hayvan nüfusundan bahsetmiyor olurduk." dedi. Ayrıca "Ankara gibi büyükşehirlerde bile etkin bir kısırlaştırma çalışması yapılmadığı için sahipsiz hayvan sayısı her geçen yıl artıyor. Bu sorun, Anadolu’daki küçük yerleşim yerlerinde çok daha ağır seyrediyor." diye ekledi.

“HAYVAN REFAHI FONU ŞART”

Çözüm önerilerine de değinen Eroğlu, sadece yasal düzenlemelerle değil, güçlü bir finansal destekle ilerlenmesi gerektiğini belirtti. Hayvan refahı için özel bir fon kurulmasını öneren Eroğlu, "Şans oyunları gelirlerinden, at yarışları kesintilerinden ve ilgili sektörlerden sağlanacak kaynaklarla hem Ankara’daki hem de diğer şehirlerdeki barınakların modernize edilmesi mümkün olabilir." diye konuştu.