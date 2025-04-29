Trendyol Süper Ligin 34 haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. 4 Mayıs 2025 tarihinde saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde gerçekleşecek.

Deplasmana çıkacak olan Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi ve 1 saat 20 dakika sürdü. Ayak tenisiyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldığı antrenman, taktiksel çift kale maçıyla sona erdi.

Fenerbahçe ile oynayacağı maç kapsamında hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, yarın da basına kapalı bir antrenman yapacak. Yarın yapılacak antrenman saat 11.45’te başlayacak.