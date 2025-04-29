VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, CEV Şampiyonlar Ligi Final-Four öncesi yaptığı açıklamada, sezonun kendileri için "yeniden yapılanma ve doğuş" anlamı taşıdığını belirterek, takım olarak gösterdikleri gelişim sayesinde başarıya ulaştıklarını söyledi.

VakıfBank, Final-Four’da Türkiye’yi Temsil Edecek

3-4 Mayıs tarihlerinde İstanbul’daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Final-Four etabında Türkiye’yi temsil edecek VakıfBank, 3 Mayıs Cumartesi günü İtalya’nın Savino Del Benne Scandicci takımıyla karşılaşacak. Mücadele öncesi değerlendirmelerde bulunan Guidetti, sezona yeni bir kadroyla başladıklarını ve beklentilerinin üzerinde bir başarı elde ettiklerini ifade etti.

“Yeniden Yapılanma Sürecinde Gelişerek Şampiyonluğa Ulaştık”

Yeni bir takım kurduklarını hatırlatan Guidetti, “Sezon başında eski kaptanımızı ve önemli oyuncularımızı kaybettik. Kadromuza çok sayıda yeni isim dahil oldu. Biz sürece odaklandık, birlikte gelişerek ilerledik ve bu gelişim sayesinde şampiyonluk geldi. Bu sezonun bizim için başlığı ‘yeniden doğuş ve yeniden yapılanma’ydı” dedi.

“Yeni ve Tecrübeli Oyuncularla Güçlü Bir Kombinasyon Yakaladık”

Takımın yapısını "harika bir kokteyl" olarak tanımlayan Guidetti, “Zehra, Ayça, Aylin ve Derya gibi daha önce burada oynamış ve kazanmayı bilen isimlerle birlikte; Caterina, Yuan gibi deneyimli yabancı oyuncular ile Van Ryk ve Markova gibi genç yeteneklerin birleşimiyle mükemmel bir denge kurduk” ifadelerini kullandı.

“Türk Voleybolunu Temsil Etmek Gurur Verici”

Avrupa’da Türkiye’yi temsil etmenin önemine dikkat çeken başarılı antrenör, “Türk voleybolunu Avrupa’da temsil ettiğimiz için gururluyuz. Ancak burada daha fazla Türk takımının olmasını isterdim. Bunun önündeki engellerden biri de yabancı oyuncu kısıtlaması. İtalyan takımları bu kurallarla daha avantajlı hale geliyor” şeklinde konuştu.

“En Güçlü Olmasak da En Güçlü Gibi Oynamayı Hak Ediyoruz”

VakıfBank’ın baskıyı avantaja çevirebilen bir takım olduğunun altını çizen Guidetti, “Formalarımızda yazdığı gibi biz, baskının bir ayrıcalık olduğuna inanıyoruz. Her zaman en güçlü takım olmayabiliriz ama sahada en güçlü gibi oynamayı hak eden bir yapımız var. Dörtlü finale kalmamız bunun bir kanıtı” dedi.