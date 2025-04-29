TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan Galatasaray – Konyaspor maçında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle her iki kulüp de para cezasına çarptırıldı.

Galatasaray’a, taraftarlarının neden olduğu saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve çirkin-kötü tezahüratlar sebebiyle toplam 678 bin TL para cezası kesildi.

PFDK, ev sahibi ekip Konyaspor’a da benzer ihlaller nedeniyle 493 bin 500 TL ceza uyguladı. Kurul, cezanın gerekçesini saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması olarak açıkladı.

Disiplin Kurulu kararları, kulüplerin Ziraat Türkiye Kupası maçlarındaki taraftar davranışlarına daha fazla dikkat etmesi gerektiğine işaret ediyor.