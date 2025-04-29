Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ilçede bulunan Çayırhan Göl Kenarında inceleme yaptı. Nallıhan ilçesinin doğal güzellikleri korumak ve yeni nesile miras olarak bırakmak için Çayırhan Göl Kenarı çevresinde gezerek alana ne yapılabilir diye konuşuldu.

"Daha yaşanabilir gelecek"

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'ün konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Bugün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile birlikte Çayırhan Göl Kenarında incelemelerde bulunduk.Nallıhan’ımızın doğal güzelliklerini koruyarak daha yaşanabilir bir geleceğe taşımak için çalışmalarımız tüm hızı ile devam ediyor. Destekleri ve kıymetli ziyaretleri için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Çayırhan Göl Kenarı Nerededir?

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yer alan Çayırhan Gölü, manzarası ve temiz havasıyla ziyaretçileri etkiliyor. Göl çevresinde piknik, kamp ve yürüyüş yapılabilecek alanlar bulunuyor. Gölün yanındaki Nallıhan Kuş Cenneti ve Nallıhan’ın doğal güzellikleri de ilgi çekiyor.

Çayırhan Göl Kenarında Ne yapılır?

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Kamp severler için doğal bir kamp ortamına,

Doğa yürüyüşleri için ise etkileyici manzaralar eşliğinde yürüyüş rotalarına sahiptir.