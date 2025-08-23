Arjantinli televizyon yıldızı Wanda Nara, eski eşi Mauro Icardi’nin yeni sevgilisinin hamile olduğunu kendisine bizzat arayarak söylediğini açıkladı. Nara, bu şok edici haberin ardından yaşadığı duygusal sarsıntıyı paylaştı.”

Yaşadığı şok karşısında duygularını paylaşan Nara, medyaya yaptığı açıklamada, bu durumun kendisi için oldukça zorlayıcı olduğunu belirtti. Icardi ve yeni sevgilisinin ilişkisiyle ilgili gelişmeler, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Wanda Nara, yaşanan bu olayın ardından hem özel hayatında hem de kariyerinde güçlü durmaya çalışacağını ifade etti.