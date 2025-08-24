Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz’un başrolünde yer alacağı “Günaydın Aşkım” filminin çekimleri ertelendi. Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı’nın üstlendiği yapımın seti, hazırlık çalışmalarının tamamlanamaması nedeniyle 2026 yılı haziran ayına alındı.

Film, bir gazeteden esinlenerek Farah Zeynep Abdullah tarafından kaleme alındı. Hikâyede, manipülatif bir erkekten kaçmak için yüzünü değiştiren Dila’nın yaşadıkları konu ediliyor. Projede Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz’un yanı sıra Hüseyin Avni Danyal, Kubilay Tunçeri, Deniz Arcak ve Özgün Aydın da rol alacak.

Yapım şirketi Atölye Yapım’dan yapılan açıklamada, “Senaryo süreci tamamlandı ve altı haftadır ön hazırlık yapılıyordu. Ancak karakter ve yüz değişimi işlemleri, çekim tarihine yetişemedi. Plastik makyajın set sırasında istenilen kaliteyi sağlamayabileceğini göz önünde bulundurarak, işlemleri tamamen Hollywood standartlarında yapmak için yeni bir hazırlık sürecine başlıyoruz. Çekim takvimi haziran ayında yeniden düzenlenecek” denildi.

Şirket ayrıca, Farah Zeynep Abdullah’ın hayaline inanan ekibe teşekkür ederek, yeni takvimle filmin hazırlıklarına tüm ekip olarak heyecanla devam edeceklerini belirtti.