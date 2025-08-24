Kırşehir'de tartıştığı genci bıçaklayarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Bağbaşı Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan E.Ç. (24) ve F.D. (18) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda E.Ç. yanında bulunan bıçakla F.D'yi bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan F.D, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli E.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.
