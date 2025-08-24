İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Helin Uçar, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Genç öğrenciden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, özel bir üniversitenin iç mimarlık bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Helin Uçar’dan haber alamayan ailesi, çilingir yardımıyla eve girdi. Sağlık ekipleri, genç öğrencinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Uçar’ın ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kesin sonuç otopsinin ardından netleşecek.

Helin Uçar, memleketi Amasya’nın Taşova ilçesi Çaydibi köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.