Futbol tutkunlarının en çok tercih ettiği halı sahalarda fiyatlar el yakıyor. Halısahacılar Birliği’nin yeni kararıyla 1 Eylül 2025 itibarıyla saha kiralama bedeli 3 bin 500 TL olarak belirlendi.

Artan maliyetlerin gerekçe gösterildiği karar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Pek çok vatandaş bu fiyatların dar gelirli gençlerin ve öğrencilerin halı sahalardan faydalanmasını imkânsız hale getireceğini belirterek tepki gösterdi.