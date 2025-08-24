Başkent’te amatör spora destek büyüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, AASKF ve Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğiyle Yenimahalle Batıkent ve Keçiören Ovacık’ta iki yeni spor kompleksi hizmete açtı.

ABB, Eryaman Spor Köyü, Şafaktepe, Tebessüm ve Sincan’daki tesislerin ardından spor altyapısına iki yeni adres daha ekledi. Vatandaşların ücretsiz faydalanabileceği sahalar için randevu sistemiyle başvuru yapılabiliyor.

Yeni açılan tesisler:

Batıkent Rekreasyon Alanı-2. Yüzyıl Parkı Spor Köyü – Yenimahalle

Ovacık Spor Köyü – Keçiören

Mevcut tesisler:

Sincan Halı Saha

Şafaktepe Halı Saha

Tebessüm Parkı Halı Saha

Eryaman Spor Köyü Krema ve kaymakta yeni dönem İçeriği Görüntüle

Vatandaşlar, sahaları kullanmak için 0312 507 37 81 numaralı telefondan randevu oluşturabiliyor.