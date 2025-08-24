Başkent’te amatör spora destek büyüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, AASKF ve Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğiyle Yenimahalle Batıkent ve Keçiören Ovacık’ta iki yeni spor kompleksi hizmete açtı.
ABB, Eryaman Spor Köyü, Şafaktepe, Tebessüm ve Sincan’daki tesislerin ardından spor altyapısına iki yeni adres daha ekledi. Vatandaşların ücretsiz faydalanabileceği sahalar için randevu sistemiyle başvuru yapılabiliyor.
Yeni açılan tesisler:
-
Batıkent Rekreasyon Alanı-2. Yüzyıl Parkı Spor Köyü – Yenimahalle
-
Ovacık Spor Köyü – Keçiören
Mevcut tesisler:
-
Sincan Halı Saha
-
Şafaktepe Halı Saha
-
Tebessüm Parkı Halı Saha
-
Eryaman Spor Köyü
Vatandaşlar, sahaları kullanmak için 0312 507 37 81 numaralı telefondan randevu oluşturabiliyor.