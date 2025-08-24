Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), amatör sporun gelişimine katkı sağlamak için yatırımlarını sürdürüyor. Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AASKF) ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kullanımına sunulan 3 halı saha ile 1 spor kompleksi, genç sporculara önemli bir destek sağlıyor.

Halı sahalar vatandaşların hizmetinde

ABB’nin spor altyapısına kazandırdığı Sincan Kapalı Spor Salonu Halı Saha, Şafaktepe Parkı Halı Saha ve Tebessüm Parkı Halı Saha, hafta içi ve hafta sonu 09.00-21.00 saatleri arasında kulüplerin antrenmanlarına ev sahipliği yapıyor. Boş kalan saatler ise ABB’nin 2025 Meclis Halı Saha ücret tarifesi üzerinden randevu sistemiyle vatandaşlara açılıyor. Rezervasyonlar 0312 507 37 81 numaralı telefon üzerinden yapılabiliyor. Sahalarda duş, soyunma odası ve tuvalet gibi donatılar da bulunuyor.

Eryaman Spor Köyü’nde yoğun program

Eryaman Spor Köyü, 2 standart maç sahası, 10 soyunma odası, hakem odaları ve yaklaşık 250 kişilik iki tribünüyle amatör sporun merkezi konumunda. Hafta içi 09.00-21.00 saatleri arasında amatör kulüplerin yarışmacı gruplarına ücretsiz hizmet veren tesis, hafta sonları ise 09.00-17.00 saatleri arasında TFF altyapı liglerinin resmi maçlarına ev sahipliği yapıyor.

Yeni spor köyleri yolda

Büyükşehir Belediyesi, mevcut tesislerin yanı sıra Batıkent Rekreasyon Alanı 2. Yüzyıl Parkı Spor Köyü ve Ovacık Spor Köyü’nü de hizmete açmaya hazırlanıyor. Yakın zamanda faaliyete geçecek Batıkent Spor Köyü’nde 1 standart maç sahası, 2 halı saha ve tribünler yer alırken; Ovacık Spor Köyü’nde ise 2 standart maç sahası ve tribünler bulunacak.

6 farklı noktada hizmet

ABB’nin amatör spora kazandırdığı halı sahalar ve spor kompleksleri, Etimesgut, Sincan, Mamak, Pursaklar, Yenimahalle ve Keçiören’deki vatandaşların kullanımına açık olacak.

Sincan Halı Saha: Andiçen Mahallesi Polatlı 2 Caddesi Hastane Sokak No: 57, Sincan

Şafaktepe Halı Saha: Şafaktepe Mahallesi Mamak Caddesi Şafaktepe Parkı, Mamak

Tebessüm Parkı Halı Saha: Konur Sokak No:26 Tebessüm Parkı içi, Pursaklar

Eryaman Spor Köyü: Yeşilova Mahallesi 4048. Cadde No: 8/A3, Etimesgut

Batıkent Rekreasyon Alanı-2. Yüzyıl Parkı Spor Köyü: Kent Koop Mahallesi Batıkent Rekreasyon Alanı, Yenimahalle

Ovacık Spor Köyü: Ovacık Mahallesi 654. Cadde Park Ova Sitesi önü, Keçiören