Etimesgut Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından sahnelenen, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan, Recep Bilginer’in yazdığı, Etimesgut Belediye Başkanı ve Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikcioğlu’nun yönetmenliğini gerçekleştirdiği “Yunus Emre – Bir Tasavvuf Müzikali önemli bir günde yeniden sahneye taşındı. Sevgi, hoşgörü ve kardeşlik ikliminde gerçekleştirilen bu özel gösterim, hem değerli büyüklerimiz hem de kıymetli özel gereksinimli hemşehrilerimiz için sahnelendi. Böylece sanat, toplumsal engelleri aşarak herkes için ulaşılabilir ve paylaşılabilir bir hale gelmiş oldu.

Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli’yi anmak adına da ayrı bir önem taşıyan bu günde, birlik ve beraberliğin, insan sevgisinin ve tasavvufun önemi bir kez daha hatırlandı. Etimesgutlu vatandaşlar, yoğun ilgi göstererek salonu doldurdu ve bu anlamlı atmosferin bir parçası oldu.



Müzikal, Yunus Emre’nin felsefesiyle, barışın, sevginin ve anlaşmanın köklerini yeniden hatırlattı. “Ağaçların dallarına kuşlar kondurabileceğimiz” bir dünyanın mümkün olduğuna dair umut dolu inanç, sahnede kendine yer buldu. Hacı Bektaş-ı Veli’den Tapduk Emre’ye uzanan bu manevi yolculuk, nsan sevgisinin, kardeşliğin ve dayanışmanın nasıl bir miras olarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini bir kez daha güçlü bir şekilde hatırlattı.