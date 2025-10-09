Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve yazar Yahya Umut Özkan'ın kaleme aldığı Ankara’nın Kayıp Tarihi – Kente Mektuplar kitabı, Cumhuriyetin 100. yılında başkentin derin tarihine ışık tutan önemli bir eser olarak dikkat çekiyor. 2010-2023 yılları arasında çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanan yazı ve mektuplardan oluşan kitap, Ankara'nın görünmeyen yüzünü, unutulmuş hikâyelerini ve kentsel dönüşümle birlikte kaybolmaya yüz tutmuş değerlerini okuyucuyla buluşturuyor. Kitapta, Ankara’nın kaybolmaya yüz tutmuş kültürel, mimari ve sosyolojik değerleri belgeler ve tanıklıklarla okuyucuya sunuluyor. Başkent; Ankara Kalesi, Hacı Bayram Veli Camii, Namazgâh Tepesi ve Anıtkabir gibi dört önemli simge üzerinden anlatılıyor.

Sadece Ankara Kalacak...

Kitabın önsözünde yazar Umut Özkan, şehre duyduğu bağlılığı şu sözlerle ifade ediyor: “Kentin semalarında sözler kanat çırptığında sadece Ankara kalacaktır.”

"Ankara’nın Kayıp Tarihi, Kente Mektuplar", başkent Ankara'nın hafızasını diri tutmayı amaçlayan bir kent anlatısı olarak dikkat çekiyor. Kitap, hem Ankaralılar hem de Ankara'yı yakından tanımak isteyen okuyucular için önemli bir başvuru kaynağı olma niteliği taşıyor.