İsrail Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu’nun, Gazze’deki ateşkesin sağlanması ve esir takası konusundaki katkılarından dolayı Trump’a teşekkür ettiği belirtildi. Ayrıca Netanyahu, Trump’ı İsrail parlamentosu Knesset’te konuşma yapmaya davet etti.

Ateşkes Süreci Devam Ediyor

İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmaların ardından, taraflar arasında geçici bir ateşkes anlaşması sağlanmış, sürecin istikrar kazanması için diplomatik girişimler hız kazanmıştı. Netanyahu-Trump görüşmesi de bu sürecin bir parçası olarak değerlendiriliyor.