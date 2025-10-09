Hacettepe Üniversitesi’nin 8 Ekim tarihli almış olduğu karara göre yemekhaneden faydalanmak isteyen öğrenciler ve üniversite personelleri rezervasyon yaptıracak. Rezervasyon ücreti 40 TL olurken rezervasyon yaptırmayanlar 50 TL ödeme yapmak zorunda.

Öğrenciler duruma tepki göstererek yemekhaneyi özgürce kullanabilmelerinin en temel hakları olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin tepkisi büyüyor!

Bugün saat 12.00’da Hacettepe Üniversitesi yemekhane önünde gerçekleşecek eylemde, üniversiteleri tercihhaneye, öğrencileri müşteriye çeviren üniversite yönetimlerini boykot edecek. Öğrenciler rezervasyon sisteminin kaldırılması, hakları için bir araya geliyor.

Muhabir: Haber Merkezi