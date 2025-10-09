Süper Lig’in yeni sezonuna yüksek hedeflerle başlayan Göztepe, son olarak evinde Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup ederek 16 puanla 3. sıraya yerleşti. Takımın Brezilyalı golcüsü Juan Silva, sezonun ilk haftalarında beklentilerin altında kaldı. Net gol fırsatlarını değerlendiremeyen ve 2. haftadaki Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen genç oyuncu, taraftarın da tepkisini çekti.

Beşiktaş Maçında İlk Golünü Attı

Eleştirilerin odağındaki 23 yaşındaki Juan Silva, çıkışını 6. haftadaki Göztepe – Beşiktaş karşılaşmasında gösterdi. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan mücadelede perdeyi açan golü kaydeden Silva, hem moral buldu hem de taraftarın alkışını aldı. Göztepe bu kritik maçı 3-0 kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Başakşehir Maçında Kaçan Penaltı, Gelen Jeneriklik Gol

Son oynanan Başakşehir maçında 26. dakikada bir penaltı atışından yararlanamayan Silva, yaşadığı moral bozukluğunu kısa sürede telafi etti. 43. dakikada orta sahaya yakın bir bölgeden attığı jeneriklik gol ile takımına galibiyeti getiren Juan, adeta kendini affettirdi. Bu golle birlikte sezon toplamında 2 gole ulaştı.

Bonservisi Alındı, Sözleşmesi 2029'a Kadar

Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibi Southampton’dan kiralanan Juan Silva’nın bonservisi, Göztepe tarafından 900 bin Euro’ya satın alındı. Genç yıldız, sarı-kırmızılı kulüple 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı. Romulo’nun Leipzig’e, Emersonn’un Toulouse’a transfer olmasının ardından takımın en büyük gol umutlarından biri olarak görülen Silva, performansını yükselterek beklentileri karşılamaya başladı.