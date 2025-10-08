İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon doğrultusunda gözaltına alınan şüpheliler, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Burada şüphelilerden kan, idrar ve saç örnekleri alındı.

Numunelerin alınmasının ardından tüm şüpheliler, tekrar İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından gözaltındaki isimlerin serbest bırakılması bekleniyor.

Soruşturma kapsamında kamuoyunun yakından tanıdığı bazı ünlü isimlerin de yer aldığı iddia edilirken, olayla ilgili resmi açıklamaların önümüzdeki saatlerde yapılması bekleniyor.

Hangi isimler alınmıştı?

Derin Talu

Deren Talu

Ziynet Sali

Birce Akalay

Ceren Moray Orcan

Feyza Altun

Metin Akdülger

Dilan Polat

Engin Polat

İrem Derici

Kubilay Aka

Kaan Yıldırım

Hadise Açıkgöz

Berrak Tüzünataç

Duygu Özaslan

Demet Evgar Babataş

Zeynep Meriç Aral Keskin

Özge Özpirinçci

Mert Yazıcıoğlu