İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon doğrultusunda gözaltına alınan şüpheliler, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Burada şüphelilerden kan, idrar ve saç örnekleri alındı.
Numunelerin alınmasının ardından tüm şüpheliler, tekrar İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından gözaltındaki isimlerin serbest bırakılması bekleniyor.
Soruşturma kapsamında kamuoyunun yakından tanıdığı bazı ünlü isimlerin de yer aldığı iddia edilirken, olayla ilgili resmi açıklamaların önümüzdeki saatlerde yapılması bekleniyor.
Hangi isimler alınmıştı?
Derin Talu
Deren Talu
Ziynet Sali
Birce Akalay
Ceren Moray Orcan
Feyza Altun
Metin Akdülger
Dilan Polat
Engin Polat
İrem Derici
Kubilay Aka
Kaan Yıldırım
Hadise Açıkgöz
Berrak Tüzünataç
Duygu Özaslan
Demet Evgar Babataş
Zeynep Meriç Aral Keskin
Özge Özpirinçci
Mert Yazıcıoğlu