İsveç 1. Futbol Ligi Allsvenskan’da mücadele eden Mjallby AIF, 63 puanla lider durumda. Ligde yalnızca 1 mağlubiyet alan takım, 101 yıllık Allsvenskan tarihinde puan rekoruna doğru ilerliyor.

20 Ekim'de oynanacak Göteborg deplasmanı öncesi şampiyonluk için gün sayan Mjallby, bu karşılaşmayı kazanması ya da takipçisi Hammarby'nin puan kaybetmesi halinde İsveç şampiyonu olacak.

Köy Takımı Mjallby’nin Kadrosunda Öğretmen, Postacı, Balıkçı Var

1939’da kurulan Mjallby, ilk kez 1980 yılında Allsvenskan'da mücadele etti. Ancak bugünkü başarı, kulübün en mütevazı hâliyle zirveye ulaştığı bir dönemi temsil ediyor.

Kulüp başkanı okul müdürü, teknik direktör öğretmen, gözlemci postacı, oyuncular ise balıkçılar ve farklı meslek gruplarından isimlerden oluşuyor. Takımın sportif direktörü Hasse Larsson, iki kez kansere yakalanıp iyileşmiş ve kulübü sıfırdan ayağa kaldıran isimlerden biri.

Larsson, kulübün mali kriz yaşadığı 2016 yılında 3 yıl maaş almadan çalıştığını belirterek, “Her şeye sıfırdan başladık. Bize inananlarla bu noktaya geldik.” dedi.

"Köylüler" Deniyordu, Şimdi Avrupa'nın Gündemindeler

Mjallby Teknik Direktörü Anders Torstensson, büyük şehir kulüplerinin kendilerine küçümseyici şekilde “köylüler” dediğini belirterek şunları söyledi:

"Bu bizim için bir motivasyon oldu. Artık herkesin bize saygı duyduğunu hissediyoruz. Küçük bir kulüp olmakla gurur duyuyoruz."

Şampiyon Olurlarsa Şampiyonlar Ligi Yolcusu

Eğer Mjallby şampiyonluğa ulaşırsa, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılacak. Aynı zamanda 2026-27 sezonunda tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası maçına çıkacak.

2016 yılında neredeyse 4. Lig’e düşmek üzere olan takım, bugün Avrupa'nın futbol haritasına adını yazdırmak üzere.