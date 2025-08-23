Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan iş insanı Halit Yukay, teknesinin parçalanıp yarı batık halde bulunmasının ardından ölü olarak bulundu. Olay, bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda netlik kazandı.

Yetkililer, teknenin neden battığıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Bölgedeki hava ve deniz koşullarının olayda etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Olay, Yalova ve çevresinde büyük üzüntü yaratırken, yakınları ve sevenleri Halit Yukay’ın vefatıyla sarsıldı. Arama kurtarma ekipleri, benzer olayların önüne geçebilmek için deniz güvenliği önlemlerinin önemine dikkat çekti.