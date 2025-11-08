Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışan S.Ö. (86), beton mikserin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ziya Taşkent Caddesi’nde meydana geldi. S.Ö. isimli kadın, yolun karşısına geçmek üzere yaya geçidinden geçmek istedi. Bu sırada, iddiaya göre sürücülere yeşil ışık yanması ile 16 BBC 24 plakalı beton mikserinin sürücüsü Y.D. (28) hareket edince yaşlı kadın, beton mikserin altında kaldı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde S.Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından S.Ö.'nün cansız bedeni, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Y.D. ifade işlemleri için emniyete götürüldü.