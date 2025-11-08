Başkent Ankara Meclisi’nin 7’nci Olağan Genel Kurulu, Ankara Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Genel Kurul’un açılışında konuşan Başkent Ankara Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti 25, 26 ve 27. Dönem Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara’nın gelişimi önündeki eksiklere dikkat çekti.

Ceylan konuşmasında özellikle ulaşım, bilişim, kültür-sanat ve spor alanlarındaki eksikliklere vurgu yaptı. “Ankara’nın ulaşım sorunu var, bunu eleştirmek için söylemiyorum. Depremden sonra kente yoğun bir göç oldu ve ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşanıyor” diyen Ceylan, çözüm için geç kalındığını ifade etti.

Başkentte 13 teknopark bulunmasına rağmen bilişim vadisi olmamasını da eleştiren Ceylan, “Bakanlar Ankara’da yaşıyor ama bilişim vadisi Kocaeli’nde yapılıyor. Ankara’nın da bir bilişim vadisine ihtiyacı var” dedi.

Ankara Müze ve Fuar Konusunda Geri Mi Kaldı?

Ankara’nın fuar alanı ve müze konusunda da geri kaldığını söyleyen Ceylan, “Başkentin fuar alanı olmalı, bu konuda çok geç kaldık. Müze konusunda da sıkıntımız var. Etnografya Müzesi artık taşmış durumda, yeni müzelere ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Kültür ve sanat alanında ise önemli yatırımlar yapıldığını hatırlatan Ceylan, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nin dünya standartlarında bir eser olduğunu belirterek, “Ancak tiyatro salonları konusunda eksiklerimiz var. Biletler çıktığı anda salonlar doluyor, demek ki yeni salonlara ihtiyacımız var. Ankara gerçekten kültür ve sanatın merkezi olmalı” dedi.