Kadim Hisarcık Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından Hisarcık Kırlangıç Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen şenlikte konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise ilçedeki 58 mahalleye 7 gün 24 saat hizmet etmeye devam ettiklerini ifade etti.

Dernek Başkanı Gökhan Derinyol da şenlikte bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yoğun katılımın olduğu programda, vatandaşlara pilav ve lokma dağıtıldı.