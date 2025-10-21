İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada İ.B., pompalı tüfekle yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Çay Mahalle 2108/7 Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, İ.B. pompalı tüfekle yaralandı. Hastaneye kaldırılan İ.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olay yerinde polisin yaptığı incelemede 13 kovan ve 1 boş kartuş ele geçirildi. Kavgaya karıştıkları belirlenen H.A. (20), U.A. (19), A.Ç. (42) ve İ.B. (36) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.