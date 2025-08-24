Marmara Bölgesi’nde kuraklık etkisini giderek artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, bölge geçtiğimiz yıllara kıyasla yüzde 95 daha az yağış aldı.

Barajlardaki su seviyelerinin hızla düşmesi hem içme suyu hem de tarımsal üretim açısından endişe yaratıyor. Uzmanlar, önümüzdeki aylarda da yağışların mevsim normallerinin altında seyredeceğini belirtiyor.

Yetkililer, su kaynaklarının korunması için vatandaşlara tasarruf çağrısı yaparken, yerel yönetimlerin de acil önlemler alması gerektiğini vurguluyor.