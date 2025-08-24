İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, TMOK Başkanı Ahmet Gülüm ile Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands organizasyonu yerinde takip etti. Wijnands aynı zamanda parkurda mücadele eden isimler arasında yer aldı.

ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Erkekler genel klasmanda Doğukan Ulaç, 56 dakika 49 saniyelik derecesiyle yarışı birinci sırada tamamladı. Ulaç’ın ardından 56 dakika 50 saniye ile Gökhan Yiğitoğlu ikinci, 58 dakika 18 saniyelik süresiyle Mehmet Çağlar üçüncü oldu. Kadınlar genel klasmanda ise Su İnal, 58 dakika 54 saniye ile zirvede yer aldı. İnal’ı, 1 saat 1 dakika 13 saniyelik derecesiyle Eylül Nisa Ayçetin, 1 saat 2 dakika 21 saniyeyle Hilal Zeyneb Saraç takip etti.

DERECEYE GİRENLER DUYGULARINI PAYLAŞTI

Yarış sonrası sporcular duygularını paylaştı. Erkekler genel klasman birincisi Doğukan Ulaç, “Bu sene 10’uncu katılışım. 2018, 2022 ve 2023’te şampiyon olmuştum. Geçen sene çok az farkla ikinci olmuştum. Bu sene kazandığım için çok mutluyum” dedi.

İkinci olan Gökhan Yiğitoğlu ise ilk deneyimini yaşadığını belirterek, “Tekrar katılmayı düşünüyorum, hedefim birincilik” ifadelerini kullandı.

Üçüncülüğü elde eden Mehmet Çağlar da, “Yarışa ilk girişim ve üçüncü oldum. Hiç beklemiyordum. Kaybolduğum anlar oldu ama baka baka hallettim” diye konuştu.

FİLİSTİN'İ UNUTMADILAR

Öte yandan sporcular, Gazze’de yaşananlara dikkat çekmek için yarış öncesinde Filistin’e destek amacıyla bayrak açtı.