Kayseri Kocasinan Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen 'Yatağa Bağımlı Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Projesi' kapsamında hastalara evlerinde düzenli olarak kişisel bakım hizmeti sunuluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık ekipleri, yatağa bağımlı hastaların düzenli temel bakım ihtiyaçlarını gideriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, dualarıyla her zaman güç aldıkları hemşehrilerinin her şartta yanlarında olduklarını belirtti.

Çolakbayrakdar, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçirdiklerini kaydederek, 'Yatağa bağımlı olup kişisel bakımını tek başına yapamayan vatandaşlarımıza, genç de olabilir yaşlı da olabilir, bu hizmeti sunuyoruz. Sağlık açısından son derece önemli olan bu hizmet, İl Sağlık Müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde, sağlık çalışanlarımız tarafından hastanın refakatçisi gözetiminde gerçekleştiriliyor.' ifadelerini kullandı.

İlçede engelli olup da yemek yapamayan ve yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri 228 kişiye haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemek ikram ettiklerini anımsatan Çolakbayrakdar, kentte yaşayan vatandaşların gönüllerine dokunacak hizmetler üretmeyi amaçladıklarını aktardı.