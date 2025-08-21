Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Kocasinan'ın doğal ve tarihi zenginliklerini gün yüzüne çıkararak yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeyi hedeflediklerini ifade etti. Kocasinan'ın tarihine, kültürüne, sanatına ve tüm değerlerine sahip çıktıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

'Doğa yürüyüşü, tekne turu, bungalov evler ve piknik alanlarıyla vatandaşların ziyaret ettiği Kuşçu Marina, yaptığımız hizmetlerle turizmin merkezlerinden biri olmaya emin adımlarla ilerliyor. Ayrıca vatandaşların ilgi gösterdiği, yeşil bitki örtüsü ile billur gibi akan ırmak suyunun bir arada olduğu ve kentin sosyal yaşantısına renk katan Barsama Mesire Alanı da şehrin gözdesi oldu. Kayseri'de yine bir ilki gerçekleştirerek biyolojik göletin de bulunduğu yeni bir sosyal yaşam alanı inşa edip hemşehrilerimizin hizmetine sunduk ve yenisini de Erkilet'e yapıyoruz. Bayramhacı ile ilgili yürüttüğümüz yatırımların ve turizm odaklı dönüşümün neleri değiştireceği açık bir şekilde ortaya konulmuş durumda.Kayseri'de turizm destinasyonu bağlamında Bayramhacı'nın artık çok daha güçlü bir şekilde yer alacak olmasıdır.'