Ekipler, “Tehlikeli Şerit Değiştirme” videosuna konu olan araç sürücüsüne Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 11.253 TL cezai işlem uyguladı ve aracı trafikten men etti.

“Direksiyon Başında Köpek Şoku” paylaşımındaki araç sürücüsüne ise 1.986 TL ceza kesildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, ihbarda bulunan duyarlı vatandaşlara teşekkür ederek, trafik güvenliğini tehlikeye atan, drift yapan ve çevreye rahatsızlık veren sürücülerle mücadeleye devam edileceğini bildirdi.