Müziğe gönül veren çocuklar, Kızılcahamam’a özel düzenlenen konser serisiyle sahneye çıkacak.
Dr. Yağmur Eylül Dönmez koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek konserler 25-28 Ağustos 2025 tarihleri arasında saat 19.00’da Millet Bahçesi Amfitiyatro’da izleyicilerle buluşacak.
Sanat ve müziğin büyülü atmosferi çocukların performanslarıyla taçlanacak.
