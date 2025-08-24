Zonguldak’ın Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleştirilen CHP delege seçimlerinde, Pusula Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve Karaelmas Gazeteciler Derneği üyesi Öznur Güneş görevini yaptığı sırada tartışma yaşadı. İddiaya göre CHP Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Ferhat Günaydın, oy sayımı sırasında görüntü almak isteyen gazeteci Güneş’in çekim yapmasına tepki gösterdi. Günaydın’ın, gazetecinin telefonunu almaya çalıştığı ileri sürüldü.

Yaşanan olayın ardından Karaelmas Gazeteciler Derneği yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, gazetecilerin görevlerini yapmalarına yönelik her türlü engellemenin kabul edilemez olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

“Gazetecilerin görevini yapmasına yönelik her türlü engelleme ve baskı, demokratik değerlere aykırıdır. Basın özgürlüğü, demokratik toplumların temelidir; hiçbir kişi ya da kurum gazetecilerin kamusal görevini yerine getirmesine mani olamaz.”

Dernek ve meslektaşları Öznur Güneş’in yanında olduklarını belirterek tüm kişi ve kurumları basın özgürlüğüne saygı göstermeye davet etti.