İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, birkaç gündür Meclis’te devam eden tartışmalara atıfta bulunarak partisinin tavrını net biçimde ortaya koydu.

“Parlamento hak ettiği değeri bulsun, sarayda alınan kararların uygulandığı bir makam olmasın” diyen Çömez, Meclis’in denetleme ve bütçe yapma yetkisini tam kapasiteyle kullanması gerektiğini belirtti. “Biz, herkesin eşit, özgür ve birinci sınıf vatandaş olduğu bir Türkiye istiyoruz” ifadesiyle demokrasi vurgusu yaptı.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ TESİS EDİLMELİ"

Çömez, konuşmasının devamında hukukun üstünlüğü ve şeffaf yönetim çağrısı yaptı.

“Hukukun üstünlüğü tam olarak tesis edilsin, devlet kurumları denetlensin, çalanın yanına kâr kalmasın” sözleriyle hesap verilebilir bir devlet yapısının önemini vurguladı.

"PKK, ALÇAK BİR ÖRGÜTTÜR"

Basın toplantısında terör konusuna da değinen Çömez, teröre karşı tutumlarının net olduğunu belirterek, “PKK alçak bir örgüttür. Bu örgütün arkasında emperyalist güçler vardır. Askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi, vatandaşlarımızı katledenlerle asla muhatap olmayız.Terörden medet uman veya siyasi uzantısı gibi davrananlara da tepki gösteren Çömez, “Bizim için milletin birliği, devletin bütünlüğü kırmızı çizgidir” ifadelerini kullandı.

"EKONOMİNİN SEBEBİ SİZSİNİZ"

Basın toplantısında ekonomi ve gıda krizi de gündemdeydi. Tarım ve hayvancılığın içine düştüğü duruma dikkat çeken Çömez, iktidarın ekonomi politikalarını sert bir dille eleştirerek, “Enflasyonun sebebi vatandaş değil, sizsiniz. Ekonomiyi bilmiyorsunuz, beceremiyorsunuz. Üç buçuk milyon ton mısır üretimi iptal edilirken, 1 milyon ton ithalat yapılıyor. Yerli üretici kaybediyor, yurttaş pahalıya et yiyor” dedi.

Çömez, yüksek faiz politikalarının sanayi ve istihdamı da vurduğunu belirterek, “Sadece tekstil sektöründe 400 bin kişi işini kaybetti” bilgisini paylaştı.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ YOK EDİLDİ"

Çömez, konuşmasının son bölümünde basın özgürlüğü ve demokratik haklara yönelik kısıtlamaları eleştirdi. AKP’nin iktidara gelirken basın özgürlüğünü güvence altına alma sözü verdiğini hatırlatan Çömez, “Bugün gazeteciler gözaltında, haber yapanlar hedefte. Valilik programında fotoğraf çeken muhabir bile emniyet tarafından sorgulanıyor. Böyle bir anlayış demokratik bir devlete yakışmaz” dedi.

"SORUMLU SİYASETLE AYDINLIK YARINLARA"

Basın toplantısını “sorumlu siyaset” vurgusuyla tamamlayan Çömez, İYİ Parti’nin hedefinin; demokrasiyi, hukuku ve özgürlükleri yeniden tesis etmek olduğunu belirtti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, “Türkiye’yi yeniden güven, refah ve adaletin hâkim olduğu günlere taşıyacağız” diyerek, birlik ve kardeşlik çağrısıyla sözlerini noktaladı.