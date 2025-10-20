Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından kentin kıyı ilçelerinde sabaha karşı sağanak etkili oldu. Payas ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler de zor anlar yaşadı. Bazı araçlar, yola dolan suyun içinde kaldı. Toprakkale-İskenderun Otoyolu Payas mevkisi Adana istikametinde oluşan heyelan nedeniyle ulaşım trafiğe kapandı. İskenderun ilçesi açıklarında da denizde hortum oluştu. Bir süre kıyıya yaklaşan hortum daha sonra etkisini yitirdi. Sabah saatlerinde sağanağın durmasıyla belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA