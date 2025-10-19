CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP Konya 39. Olağan İl Kongresi’ne katılarak partililere seslendi. Kongre, Konya’da bir otelde düzenlendi.

Konuşmasında Mevlana şehri Konya’nın tarihi ve üretim gücüne dikkat çeken Karabat, “Konya, Anadolu’nun kalbidir, üretimin başkentidir” dedi.

Hazreti Mevlana’nın ‘Adalet her şeyi yerli yerine koymaktır’ sözünü hatırlatan Karabat, “Bugün Türkiye’de emeğin değeri ve adalet yok edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Kendilerini baskıyla sindirmek isteyenlere karşı İstiklal Marşı’nın üçüncü kıtasını okuyan Karabat, “Milletin iradesine zincir vurmak isteyenler sanıyorlar ki bizleri bir adım geri attıracaklar. Bu millet ezelden beri hür yaşamış, ebediyete kadar da hür yaşayacaktır. Bu ülkeyi kurtaran ve Cumhuriyet’i kuran Mustafa Kemal Atatürk’ün evlatları olarak, irademizden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

CHP’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini taşıyan parti olduğunu vurgulayan Karabat, “Cumhuriyet Halk Partisi, milletin kendisidir. CHP; adalet, kalkınma, özgürlük ve geleceğe güvenle bakmanın adıdır” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün Cumhuriyet’ten sonra ikinci eseri olan CHP’yi yeniden iktidara taşıma hedefiyle çalıştıklarını belirten Karabat, “Bu görevi yerine getirmenin tek yolu, milletimizle sokak sokak, kapı kapı, kalp kalbe bağ kurmaktır. Amacımız sadece bu iktidarı göndermek değil, Türkiye’yi yeniden muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır” dedi.

Karabat, kongrede yapılacak seçimlere ilişkin ise, “İki aday da bizim adayımızdır” diyerek, adaylar Nejat Türktaş ve Bekir Yaman’a başarılar diledi.