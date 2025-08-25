Türkiye Uzay Ajansı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" İlk astronotumuz Alper Gezeravcı Karacabey Belediyesi tarafından düzenlenen Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Etkinliği kapsamında gökyüzü severlerle bir araya geldi. Etkinlikte uzay yolculuğu deneyimlerini paylaşan Gezeravcı, katılımcıların bilimsel merakına ilham oldu; Türkiye’nin uzay hedeflerine dair vizyonunu anlattı."

