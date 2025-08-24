Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı’nın ilişkisi sona erdi. Erçel’in sosyal medya hesabından Sabancı ile olan tüm fotoğraflarını kaldırması, ayrılık iddialarını doğruladı.

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın yolları ayrıldı. Yaklaşık üç yıldır birlikte olan çiftin ayrılığı, Erçel’in Instagram hesabındaki fotoğrafları silmesiyle ortaya çıktı. Erçel’in bu hamlesinin ardından Hakan Sabancı da benzer bir adım atarak çiftin birlikte olduğu kareleri profilinden kaldırdı. Bu gelişme, sosyal medyada “ayrılık kesinleşti” yorumlarına neden oldu.

Magazin gazetecisi Birsen Altuntaş, taraflara yakın kaynaklardan aldığı bilgiyi paylaşarak ayrılığı doğruladı. Ancak çiftin neden ayrıldığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı cephesinden resmi bir açıklama beklenirken, ayrılık haberi magazin gündemine damga vurdu.