İzmir kent genelinde 11 ilçede 5 günde bir uygulanan planlı su kesintisinde yeni düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda 12 ilçede 3 gün arayla uygulanmaya başlanacak. Öte yandan 6 Ağustos’ta uygulanmaya başlanan ve 31 Ağustos’a kadar planlanan su kesintileri, 3 Eylül tarihine kadar uzatıldı. İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklanan yeni planlamaya göre; Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Bornova, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde 3 günde bir 23.00 ile 05.00 arasında planlı su kesintisi uygulanacak. Üç bölgeyi kapsayan su kesinti programına göre; birinci bölge olan Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen ve Gaziemir’de 22, 25, 28 ve 31 Ağustos’ta, ikinci bölge olan Bornova, Bayraklı, Buca, Karabağlar, Gaziemir’de 23, 26, 29 Ağustos ve 1 Eylül'de, üçüncü bölge olan Karabağlar, Konak, Bornova, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe’de 24, 27, 30 Ağustos ve 2 Eylül'de su kesintisi yapılacak.

Muhabir: DHA