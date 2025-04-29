Siyah-beyazlı takım, Kadıköy’de oynanacak dev derbi öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Solskjaer, takım atmosferinin iyi olduğunu ve oyuncularının sahada sonuna kadar savaşacağını vurguladı.

"Bu Derbi, Jose’ye Karşı Ole Değil"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında da konuşan Solskjaer, “Bu bir teknik direktör mücadelesi değil, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi. Maçın sonucunu oyuncular belirleyecek. Mourinho’ya büyük saygım var, kariyeri olağanüstü” dedi.

"Paulista ve Emirhan'ın Durumu Belirsiz"

Kadrodaki sakat oyuncularla ilgili bilgi veren deneyimli çalıştırıcı, “Bugün Paulista ve Emirhan antrenmana çıkmayacak. Uduokhai ise ilk kez takımla çalışıyor ancak maç için hazır değil. Umarım Paulista ve Emirhan derbiye yetişir” diye konuştu.

"Her Maç Bir Fırsattır"

Her maçın kendileri için bir fırsat olduğunu söyleyen Solskjaer, “Futbolda herkes herkesi yenebiliyor. Biz de Beşiktaş olarak, herkesi yenebilecek kalitedeyiz. Oyuncularım iyi hazırlanıyor. Büyük maçların atmosferi bambaşka. Oyuncular sahada hayatları için savaşacak” ifadelerini kullandı.

"İyi Savunma ve Geçiş Oyunu Şart"

Fenerbahçe'nin geçiş oyununa karşı önlem aldıklarını söyleyen Solskjaer, “Onlar geçişte çok etkili. Özellikle ortalarla tehlike yaratıyorlar. Bizim bu atakları kesmemiz gerekiyor. Maçta bolca koşan bir Beşiktaş izleyeceksiniz” dedi.

"Kadroyu Hazır Olanlara Göre Şekillendireceğiz"

Kadroyu maç gününe göre belirleyeceğini belirten Solskjaer, “Kim hazırsa, en iyi 11’i o şekilde kuracağız. Her maçın hikayesi farklıdır ve ona göre sistem belirleyeceğiz” açıklamasını yaptı.